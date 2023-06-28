ua ru
Ср, 28 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский встретился с главным мастер-сержантом бригады "Магура" Валерием Маркусом

Новина українською →
Украина, Среда 28 июня 2023 21:50
Зеленский встретился с главным мастер-сержантом бригады "Магура" Валерием Маркусом Фото: Владимир Зеленский и Валерий Маркус (facebook.com/zelenskiy.official)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 28 июня, встретился с главным мастер-сержантом бригады "Магура" Валерием Маркусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины в Facebook.

"На днях лично награждал 47-ю отдельную механизированную бригаду, но именно сегодня встретился с Валерием. Очень важно получать информацию о моральном и боевом духе военных из первых уст", - написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что отважные бойцы "Магуры" сейчас активно участвуют в действиях на фронте.

Что они обсудили

"Обсудили изменения, внедрение которых в украинской армии реально помогло бы улучшить службу. Спасибо Валерию за предложения по цифровизации и внедрению автоматизированных систем учета, которые позволят тратить меньше времени на бумажную работу и оперативно получать нужную информацию, конечно с учетом форм безопасности", - рассказал президент Украины.

Зеленский также рассказал, что они обсудили реформу сержантского корпуса, в том числе и обеспечение достойного уровня заработных плат для сержантов в соответствии с их опытом службы.

"Наше войско и все его составные части должны быть современными и обеспеченными всем необходимым не только на поле боя. Валерий Маркус, спасибо за встречу и за шевроны! Но о них позже", - добавил напоследок Зеленский.

47-я отдельная механизированная бригада

Бригада в составе Вооруженных сил Украины, которая начала свое формирование из батальона, а впоследствии - штурмового полка. Образована из гражданских добровольцев, которые прошли собеседование и подготовку, а также военнослужащих, которые после собеседования перешли из других воинских частей.

Валерий Маркус

В 2014 году в составе 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Валерий Маркус участвовал в боях за освобождение Краматорска, Ждановки, Углегорска, Шахтерска, Доброполья, Коммунара и Дебальцево.

После начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года воевал в составе 30-й ОМБр разведчиком. В апреле 2022 года Валерию Маркусу предложили принять участие в формировании 47-го отдельного стрелкового батальона. Маркус занял должность главного сержанта воинской части.

В сентябре 2022 года батальон расширился до полка, а уже в ноябре 2022 года на базе отдельного штурмового полка создана 47-я отдельная механизированная бригада.

Напомним, что сегодня Маркус рассказал о продвижении украинских защитников, на что отреагировал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Зеленский: для России было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО
Зеленский: для России было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО
DAILY
Елена Зеленская: Мы будем ощущать последствия войны еще 5-7 лет после победы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Елена Зеленская: Мы будем ощущать последствия войны еще 5-7 лет после победы