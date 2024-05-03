Зеленський зустрівся з главою МЗС Британії та обговорив Глобальний саміт миру

"Поінформував про ситуацію на фронті. Важливо, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки від Великої Британії, про який оголосили минулого тижня, надійшло якомога швидше. Передусім бронетехніка, боєприпаси та ракети різних типів", - повідомив Зеленський.

Крім того, окрему увагу під час зустрічі вони приділили підготовці до важливих міжнародних заходів, що відбудуться незабаром: саміту "Великої сімки" в Італії, інавгураційного саміту миру у Швейцарії, саміту НАТО у Вашингтоні та четвертого саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

"Дякую уряду та народу Великої Британії за незмінну підтримку України", - додав президент.