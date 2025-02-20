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Зеленський про зустріч з Келлогом: ми запропонували найшвидший шлях до угоди з США

Фото: Володимир Зеленський та Кіт Келлог (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Кітом Келлогом 20 лютого. В ході них, зокрема, Україна запропонувала найшвидший шлях до угоди з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Володимира Зеленського.

"Зустріч із генералом Келлогом. Хороша розмова, багато деталей. Вдячний Сполученим Штатам за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України й українського народу", - написав він.

За словами Зеленського, це важливо для нас і для всього вільного світу, щоб американська сила відчувалась.

"Детально обговорили ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх наших полонених, а також дієві гарантії безпеки. Україна від першої ж секунди цієї війни прагне миру, і ми можемо й мусимо зробити мир надійним і тривалим, щоб Росія більше ніколи не змогла повернутися з війною", - зазначив він.

Угода України з США

Зеленський також підкреслив, що Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з президентом США Дональдом Трампом щодо інвестицій і безпеки.

"Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7. Успіх обʼєднує. Всім у світі потрібен успіх у відносинах зі Сполученими Штатами", - констатував Зеленський.

 

Візит Келлога в Україну

19 лютого спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув до Києва. У планах візиту було зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, урядовцями та військовими, а також не відкидалася поїздка на фронт.

Зокрема, у день приїзду Келлог зустрівся з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиКіт КеллогВійна в Україні