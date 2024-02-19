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Зеленський зробив заяву про ситуацію на фронті: РФ користується затримкою в допомозі Україні

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти користуються тим, що військова допомога Україні затримується. Нестача озброєння відчутна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави нагадав, що він повернувся з позиції захисників на Куп'янському напрямку. Там він відвідав 14-ту окрему механізовану бригаду. Військові доповіли про основні потреби.

"Зараз дуже важка ситуація на кількох частинах фронту - саме там, де російські війська зосередили максимум резервів. Вони користуються затримками у допомозі України. І це дуже відчутні речі. Дефіцит артилерії. Потреба у фронтовій ППО та у більшій далекобійності нашої зброї", - розповів Зеленський.

За його словами, ведеться максимальна робота з партнерами над відновленням та продовженням підтримки.

Також президент окремо подякував тим компаніям, які вже налагодили виробництво зброї, дронів, снарядів та РЕБ.

"Звичайно, ми поки що не можемо забезпечити всі потреби лише завдяки власним можливостям, але кожен місяць додає Україні своєї сили, своїх можливостей. Я дякую всім, хто працює задля цього", - додав він.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, що США вже кілька місяців не можуть затвердити нове фінансування для допомоги Україні. Це відбувається через розбіжності між республіканцями та демократами.

Нещодавно Сенат США ухвалив законопроект з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Для нашої країни передбачено понад 60 млрд доларів.

Але для того, щоб ці гроші виділили на допомогу Україні, потрібна підтримка ініціативи з боку Палати представників США.

Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити законопроект на розгляд, оскільки хоче, щоб пакет містив фінансування захисту кордонів.

 

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