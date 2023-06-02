Зеленський зробив важливу заяву щодо тих, хто допомагає РФ обходити санкції

"Є, на жаль, держави в усьому світі, і на Європейському континенті, які хочуть цього чи не хочуть, але допомагають обходити санкції. Обхід санкцій – чесно кажучи, я навіть трішки втомився в цій саме боротьбі, думаю, я почну публічно боротися з тими, хто дає можливість обходити ці санкції", - сказав президент.

Він зауважив, що здатність РФ обходити накладені санкції призводить до збільшення виробництва ракет.

"Щоб ми всі виглядали адекватними, а не бовдурами. Можна, авжеж, думати, як нам продукувати щомісячно сотні ракет (для систем ППО - ред.) і як це складно зробити, а з іншого боку, давати можливості, щоб вони (росіяни - ред.) обходили і виробляли більше "Х" або інших балістичних ракет. Тобто якась дурниця відбувається", - розповів Зеленський.

Обхід санкцій

У Євросоюзі працюють на 11 пакетом санкцій проти РФ. Однак деякі питання викликають занепокоєння. Основне - це механізм впливу на треті країни, які не роблять достатньо для того, щоб перешкодити Росії обійти санкції.

У ЄС вважають, що якщо дипломатичний тиск на такі країни виявиться неефективним, механізм дасть змогу запровадити цільові експортні обмеження на ключові товари.

Угорщина та Греція блокують санкції

Водночас Угорщина та Греція блокують новий пакет санкцій, через те, що як і раніше, хочуть, щоб деякі з їхніх компаній були виключені з українського списку міжнародних спонсорів війни.

Торгові обмеження

Окрім цього більшість країн занепокоєні пропозиціями поширити торговельні обмеження на кілька китайських компаній, які нібито поставляли заборонені товари в Росію.

Інші пропоновані заходи в новому пакеті включають заборону на транзит багатьох товарів через Росію і введення офіційних обмежень на постачання нафти в країну через північну частину нафтопроводу "Дружба".

ЄС сподівається, що пакет буде узгоджено наступного тижня, сказав один зі співрозмовників видання.

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