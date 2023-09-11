Зеленський зробив нову заяву про переговори з Путіним та терміни війни в Україні

За словами Зеленського, якщо допустити можливість переговорів, то обговорена угода не буде постійною, бо російський президент має звичку створювати "заморожені конфлікти" на кордонах Росії (наприклад, у Грузії) не як самоціль, а тому, що його мета - "відновити Радянський Союз".

Президент України вважає, що ті, хто хоче поговорити з людиною в Кремлі, "обманюють себе", подібно до західних лідерів, які підписали угоду з Адольфом Гітлером у Мюнхені в 1938 році лише для того, щоб спостерігати, як він вторгається в Чехословаччину.

"Помилка не в дипломатії. Помилка - дипломатія з Путіним. Він домовляється тільки сам із собою", - впевнений Зеленський.

Зеленський про війну в Україні

Цього ж інтерв'ю Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не розуміє, що у довгій війні він програє. При цьому сам президент не хоче думати про довгу війну, але готується до цього.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова "воювати в довгу, не втрачаючи людей". За його словами, головне "мінімізувати жертви, як із прикладом Ізраїлю". У червні 2022 року український президент заявляв про бажання, щоб повномасштабна війна Росії проти України завершилася до кінця року, до настання зими.