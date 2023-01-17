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Зеленський знову нагадав Німеччині про важливість військової допомоги Україні

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

У вівторок, 17 січня, Зеленський обговорив зі Штайнмаєром ситуація на фронті й те, як важлива для України підтримка Німеччини. Окрім цього підіймалось питання гуманітарної, фінансової та оборонної допомоги, які планує надати Німеччина.

"Сьогодні я хотів би подякувати Німеччині за всебічну допомогу українцям. За допомогу, яка зробила нашу армію сильнішою, а також за фінансову підтримку. Окремо хотів би подякувати громадянам Німеччини за прихисток українців у цей важкий період", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що необхідно якнайшвидше збільшувати оборонний потенціал України. Це необхідно для подальшого звільнення окупованих територій.

Зеленський вважає, що напередодні підготовки зустрічі міністрів оборони країн-партнерів у форматі “Рамштайн” саме ця тема є найактуальнішою.

"Покладаємося на лідерську роль Німеччини в імплементації нашої формули миру", - підкреслив він.

Раніше РБК-Україна писало, що перше та вирішальне рішення нового міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса стосуватиметься питання про постачання танків для України.

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Володимир ЗеленськийШтайнмаєр