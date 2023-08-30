Зеленський знов розкритикував Київ: майже нічого не зробили

Президент наголосив, що все, що стосується придатності чи непридатності до військової служби, повинно бути максимально чітким. За словами глави держави, людина має розуміти, як вона може допомогти обороні, а підрозділи мають знати, ким їх будуть комплектувати.

Зеленський заявив, що для внесення максимальної ясності в даній проблемі необхідно пройти етап цифровізації роботи ВЛК.

"Жодних черг. Жодних блукань заради того, щоб знайти чи підписати потрібний папірець. Це все можна забезпечити на електронному рівні та присутністю потрібного військового саме там, де проходить ВЛК, якщо це в цивільному медичному закладі", - пояснив президент.

Глава держави зауважив, що урядовці завершать всю роботу щодо цифровізації, після чого буде необхідна повна доступність в усіх областях цивільної медичної системи для проходження ВЛК.

"Деякі регіони, наприклад Волинь, на сто відсотків забезпечили це. А інший приклад - у Києві майже нічого не зроблено, щоб люди могли проходити ВЛК у цивільних закладах медицини", - сказав він.

Президент підкреслив, що в цьому випадку військове командування, медична сфера, всі рівні влади повинні працювати максимально активно, щоб розв’язати це питання.

Чому реформують ВЛК

Нагадаємо, після низки корупційних скандалів у військкоматах президент України ініціював перевірки територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій.

За його словами, правоохоронці виявили низку "огидних зловживань". Після цього було ухвалене рішення реформувати ТЦК та ВЛК.

Сьогодні Зеленський провів засідання РНБО щодо військово-лікарських комісій. Він заявив, що рішення ВЛК перевірять, а також приймуть рішення щодо тих, хто виїхав з України за підробленими документами.

Крім того, в Україні планують цифровізувати ВЛК, щоб унеможливити корупцію, та спростити процедуру проходження комісії.

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