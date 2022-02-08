Зеленский: мне не знаком субъект в Европе, который мог бы давить на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский удивлен заявлением российского лидера Владимира Путина о том, что тот якобы не является субъектом эскалации угрозы вторжения России. По его словам, в Европе никто не может давить на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"… Он сказал, что те сигналы, которые он чувствует…, что не является объектом эскалации, что это было просто давление… Мне не знаком на сегодня субъект в Европе, который мог бы давить на Российскую Федерацию очень мощно. По крайней мере, деоккупация нашего государства пока не происходит", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вчера на встрече с Путиным тот заявил, что Россия якобы не является инициатором военной эскалации, а лишь "реагирует".

Зеленский сегодня также ответил Путину на его фразу: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица", - которая касается обязанностей Украины выполнять минские соглашения.