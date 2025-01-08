Зеленський змінив посла України в Мозамбіку
Президент Володимир Зеленський звільнив Любов Абравітову з посади посла України в Республіці Мозамбік. На її місце призначив Ростислава Троненка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази глави держави.
"Призначити Троненка Ростислава Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Мозамбік", - йдеться в указі №19/2025.
Указом №18/2025 з цієї посади було звільнено Любов Абравітову.
"Звільнити Надзвичайного і повноважного Посла України в Південно-Африканській Республіці Абравітову Любов Олександрівну з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Мозамбік за сумісництвом!, - йдеться у документі.
Варто зазначити, що посол в Мозамбіку не була основою посадою Абравітової. Вона є послом України в ПАР і залишається ним.
Що відомо про Троненка
Ростислав Троненко - український дипломат, магістр міжнародних відносин. Володіє іспанською, португальською, російською та англійською мовами.
- У 1994-1997 роках - керівник секретаріату міністра закордонних справ України.
- З 1997 до 1999 року - заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.
- Радник-посланник посольства України в Бразилії у 1999-2001 роках.
- У 2001-2003 роках - директор Третього територіального департаменту МЗС України.
- Працював начальником управління кадрового забезпечення Міністерства закордонних справ України у 2003-2005 роках.
- З 19 грудня 2005 року по 12 травня 2010 року - посол України в Португалії.
- У 2008 році член офіційної делегації України для участі в саміті "Україна - Європейський Союз".
- З 2010 - директор Другого територіального Департаменту МЗС України. Член делегації України для участі в роботі 66-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
- З 23 серпня 2011 року - дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.
- З 24 березня 2012 до 6 жовтня 2021 року - посол України у Бразилії.
Нагадаємо, у грудні президент України Володимир Зеленський провів перестановки серед українських послів.
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