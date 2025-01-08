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Зеленський змінив посла України в Мозамбіку

Середа 08 січня 2025 22:48
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Зеленський змінив посла України в Мозамбіку Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський звільнив Любов Абравітову з посади посла України в Республіці Мозамбік. На її місце призначив Ростислава Троненка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази глави держави.

"Призначити Троненка Ростислава Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Мозамбік", - йдеться в указі №19/2025.

Указом №18/2025 з цієї посади було звільнено Любов Абравітову.

"Звільнити Надзвичайного і повноважного Посла України в Південно-Африканській Республіці Абравітову Любов Олександрівну з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Мозамбік за сумісництвом!, - йдеться у документі.

Варто зазначити, що посол в Мозамбіку не була основою посадою Абравітової. Вона є послом України в ПАР і залишається ним.

Що відомо про Троненка

Ростислав Троненко - український дипломат, магістр міжнародних відносин. Володіє іспанською, португальською, російською та англійською мовами.

  • У 1994-1997 роках - керівник секретаріату міністра закордонних справ України.
  • З 1997 до 1999 року - заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.
  • Радник-посланник посольства України в Бразилії у 1999-2001 роках.
  • У 2001-2003 роках - директор Третього територіального департаменту МЗС України.
  • Працював начальником управління кадрового забезпечення Міністерства закордонних справ України у 2003-2005 роках.
  • З 19 грудня 2005 року по 12 травня 2010 року - посол України в Португалії.
  • У 2008 році член офіційної делегації України для участі в саміті "Україна - Європейський Союз".
  • З 2010 - директор Другого територіального Департаменту МЗС України. Член делегації України для участі в роботі 66-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
  • З 23 серпня 2011 року - дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.
  • З 24 березня 2012 до 6 жовтня 2021 року - посол України у Бразилії.

Нагадаємо, у грудні президент України Володимир Зеленський провів перестановки серед українських послів.

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Володимир Зеленський Мозамбік
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