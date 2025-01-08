Зеленський змінив посла України в Мозамбіку

Президент Володимир Зеленський звільнив Любов Абравітову з посади посла України в Республіці Мозамбік. На її місце призначив Ростислава Троненка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази глави держави.

"Призначити Троненка Ростислава Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Мозамбік", - йдеться в указі №19/2025.

Указом №18/2025 з цієї посади було звільнено Любов Абравітову.

"Звільнити Надзвичайного і повноважного Посла України в Південно-Африканській Республіці Абравітову Любов Олександрівну з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Мозамбік за сумісництвом!, - йдеться у документі.

Варто зазначити, що посол в Мозамбіку не була основою посадою Абравітової. Вона є послом України в ПАР і залишається ним.

Що відомо про Троненка

Ростислав Троненко - український дипломат, магістр міжнародних відносин. Володіє іспанською, португальською, російською та англійською мовами.