Зеленский сменил посла Украины в Мозамбике
Президент Владимир Зеленский уволил Любовь Абравитову с должности посла Украины в Республике Мозамбик. На ее место назначил Ростислава Троненко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы государства.
"Назначить Троненко Ростислава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Мозамбик", - говорится в указе №19/2025.
Указом №18/2025 с этой должности была уволена Любовь Абравитова.
"Уволить Чрезвычайного и полномочного Посла Украины в Южно-Африканской Республике Абравитову Любовь Александровну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Мозамбик по совместительству!", - говорится в документе.
Стоит отметить, что посол в Мозамбике не была основой должности Абравитовой. Она является послом Украины в ЮАР и остается им.
Что известно о Троненко
Ростислав Троненко - украинский дипломат, магистр международных отношений. Владеет испанским, португальским, русским и английским языками.
- В 1994-1997 годах - руководитель секретариата министра иностранных дел Украины.
- С 1997 по 1999 год - заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене.
- Советник-посланник посольства Украины в Бразилии в 1999-2001 годах.
- В 2001-2003 годах - директор Третьего территориального департамента МИД Украины.
- Работал начальником управления кадрового обеспечения Министерства иностранных дел Украины в 2003-2005 годах.
- С 19 декабря 2005 года по 12 мая 2010 года - посол Украины в Португалии.
- В 2008 году член официальной делегации Украины для участия в саммите "Украина - Европейский Союз".
- С 2010 - директор Второго территориального Департамента МИД Украины. Член делегации Украины для участия в работе 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
- С 23 августа 2011 года - дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
- С 24 марта 2012 до 6 октября 2021 года - посол Украины в Бразилии.
Напомним, в декабре президент Украины Владимир Зеленский провел перестановки среди украинских послов.
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