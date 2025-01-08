Зеленский сменил посла Украины в Мозамбике

Президент Владимир Зеленский уволил Любовь Абравитову с должности посла Украины в Республике Мозамбик. На ее место назначил Ростислава Троненко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы государства.

"Назначить Троненко Ростислава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Мозамбик", - говорится в указе №19/2025.

Указом №18/2025 с этой должности была уволена Любовь Абравитова.

"Уволить Чрезвычайного и полномочного Посла Украины в Южно-Африканской Республике Абравитову Любовь Александровну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Мозамбик по совместительству!", - говорится в документе.

Стоит отметить, что посол в Мозамбике не была основой должности Абравитовой. Она является послом Украины в ЮАР и остается им.

Что известно о Троненко

Ростислав Троненко - украинский дипломат, магистр международных отношений. Владеет испанским, португальским, русским и английским языками.