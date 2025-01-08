ua en ru
Ср, 08 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский сменил посла Украины в Мозамбике

Среда 08 января 2025 22:48
UA EN RU
Зеленский сменил посла Украины в Мозамбике Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский уволил Любовь Абравитову с должности посла Украины в Республике Мозамбик. На ее место назначил Ростислава Троненко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы государства.

"Назначить Троненко Ростислава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Мозамбик", - говорится в указе №19/2025.

Указом №18/2025 с этой должности была уволена Любовь Абравитова.

"Уволить Чрезвычайного и полномочного Посла Украины в Южно-Африканской Республике Абравитову Любовь Александровну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Мозамбик по совместительству!", - говорится в документе.

Стоит отметить, что посол в Мозамбике не была основой должности Абравитовой. Она является послом Украины в ЮАР и остается им.

Что известно о Троненко

Ростислав Троненко - украинский дипломат, магистр международных отношений. Владеет испанским, португальским, русским и английским языками.

  • В 1994-1997 годах - руководитель секретариата министра иностранных дел Украины.
  • С 1997 по 1999 год - заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене.
  • Советник-посланник посольства Украины в Бразилии в 1999-2001 годах.
  • В 2001-2003 годах - директор Третьего территориального департамента МИД Украины.
  • Работал начальником управления кадрового обеспечения Министерства иностранных дел Украины в 2003-2005 годах.
  • С 19 декабря 2005 года по 12 мая 2010 года - посол Украины в Португалии.
  • В 2008 году член официальной делегации Украины для участия в саммите "Украина - Европейский Союз".
  • С 2010 - директор Второго территориального Департамента МИД Украины. Член делегации Украины для участия в работе 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
  • С 23 августа 2011 года - дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
  • С 24 марта 2012 до 6 октября 2021 года - посол Украины в Бразилии.

Напомним, в декабре президент Украины Владимир Зеленский провел перестановки среди украинских послов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Мозамбик
NEWS
Спецпредставитель Трампа хочет найти решение для окончания войны РФ против Украины за 100 дней
Спецпредставитель Трампа хочет найти решение для окончания войны РФ против Украины за 100 дней
DAILY
Елена Шуляк: Власть не готовится к проведению выборов онлайн, это манипуляция
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Елена Шуляк: Власть не готовится к проведению выборов онлайн, это манипуляция