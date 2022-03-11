Зеленский о "зеленом свете" для Украины: ЕС должен сделать больше для нас

"Как мы оцениваем принятое (в ЕС – ред.) решение? Очень просто. Надо посильнее. Это не то, что мы ждем. Надо, чтобы решения политиков совпадали с настроением европейских народов. Мы же знаем это настроение, и они его знают. Поддержка есть. Не менее 60% "За". И это подавляющее большинство за то, чтобы Украина была частью Европы. И европейцы говорят об этом. Я надеюсь, что они и своим политикам скажут, если они это еще не поняли", - заявил он.

Он также добавил, что теперь Еврокомиссия должна реализовать конкретные процедуры.

"Решение вчерашнего саммита лидеров ЕС выходит сейчас на уровень Еврокомиссии для реализации конкретных процедур. ЕС должен сделать больше для нас, для Украины и для себя. Мы это ожидаем", - заявил президент.