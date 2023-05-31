UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський збирав Ставку в Одесі: заслухав командувачів, Буданова та Малюка

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 31 травня, під час візиту до Одеси провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

За його словами, під час Ставки учасники вислухали генерал-майора Едуарда Москальова щодо оперативної ситуації у його зоні відповідальності.

Також з доповіддю виступав і командувач ВМС Олексій Неїжпапа. Він розповів про захист прибережної інфраструктури, функціонування "зернової угоди" та інші важливі питання.

"Доповіді Генштабу та Міноборони. Звіти командувачів. Нашим силам вдалося стабілізувати ситуацію на Хортиці, повідомив генерал Сирський (командувач Сухопутними військами Олександр Сирський - ред.). Важливі доповіді Буданова (начальника ГУР Кирила Буданова - ред.) та Малюка (глави СБУ Василя Малюка - ред.) про заходи в рамках їхньої компетенції. Тут без подробиць", - уточнив Зеленський.

Візит Зеленського до Одеси

Нагадаємо, сьогодні президент перебуває з робочим візитом в Одесі. Зокрема, він представив нового голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Раніше він своїм указом затвердив призначення Кіпера на посаду глави регіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСлужба безпеки УкраїниГлавное управление разведкиКИрило БудановВійна Росії проти України