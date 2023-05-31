Зеленський збирав Ставку в Одесі: заслухав командувачів, Буданова та Малюка

За його словами, під час Ставки учасники вислухали генерал-майора Едуарда Москальова щодо оперативної ситуації у його зоні відповідальності.

Також з доповіддю виступав і командувач ВМС Олексій Неїжпапа. Він розповів про захист прибережної інфраструктури, функціонування "зернової угоди" та інші важливі питання.

"Доповіді Генштабу та Міноборони. Звіти командувачів. Нашим силам вдалося стабілізувати ситуацію на Хортиці, повідомив генерал Сирський (командувач Сухопутними військами Олександр Сирський - ред.). Важливі доповіді Буданова (начальника ГУР Кирила Буданова - ред.) та Малюка (глави СБУ Василя Малюка - ред.) про заходи в рамках їхньої компетенції. Тут без подробиць", - уточнив Зеленський.

Візит Зеленського до Одеси

Нагадаємо, сьогодні президент перебуває з робочим візитом в Одесі. Зокрема, він представив нового голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Раніше він своїм указом затвердив призначення Кіпера на посаду глави регіону.