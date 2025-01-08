Зеленський про заяву Трампа щодо України в НАТО: не треба робити швидких висновків

"Пам’ятаєте, Україні казали, що системи Patriot можуть бути і є тільки в країнах НАТО? Або ми з вами вже давно в НАТО, або не треба робити швидких висновків", - сказав він.

Президент нагадав, що така сама ситуація була і з Patriot, і з ракетними системами, і з іншою зброєю натівського зразка.

"Треба працювати і робити все, щоб Україна отримала гідні наших людей гарантії безпеки, які могли б зупинити Путіна. Над цим будемо працювати", - зазначив він.

За словами Зеленського, навпаки, однією з причин війни є те, що Україна не є членом НАТО і не має конкретних гарантій безпеки.

"Скажу чесно, на жаль, при всій повазі до всіх країн Європи і до Сполучених Штатів, при всій повазі до того об’єму (допомоги, - ред), що нам надавався з початку війни, але (стосовно членства України в, - ред) НАТО не було спільної підтримки у Сполучених Штатів з усіма союзниками в Європі", - не став приховувати він.

Президент нагадав, що є країни, як виступали проти членства України у НАТО.

"Це були Америка, Німеччина, Угорщина та Словаччина. Це факт. Якщо ми говоримо відкрито, то треба звернути увагу і сказати чесно - нас там не бачили. Я вважаю, що це одна з причин, чому у нас війна", - констатував голова держави.

На думку Зеленського, глава Кремля Володимир Путін розумів, що за Україну ніхто не вступиться.

"Його (Путіна, - ред) армія більша, і він думав, що може нас знищити. Але українська армія - армія сильних людей. Наш народ вразив увесь світ", - розповів Зеленський.

Він наголосив, що сьогодні Україна має право вимагати серйозних, сильних гарантій безпеки.

"Я розмовляв про це з трьома президентами Сполучених Штатів. Я розмовляв про це з президентом Трампом, потім з президентом Байденом, тепер знову - президентом Трампом. Я постійно піднімав питання гарантій безпеки", - заявив президент.

Зеленський додав і те, що поки Україні не нададуть вагомих гарантій безпеки, марно сподіватися на повернення українців з Європи.

"Можна в Європі говорити, що ми хотіли б, щоб українці повертались, і при цьому не підтримувати гарантії безпеки для України. Це якось не об’єднується, принаймні у моїй голові. Я думаю, що кожен українець, який хоче повернутися, повинен мати гарантії безпеки для своєї сім’ї. ...Ми хочемо конкретних гарантій безпеки, і ми просимо про це союз Америки і Європи. Я про це буду говорити з президентом США. Не робіть відразу ті чи інші висновки", - резюмував він.