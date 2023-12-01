Зеленський заявив про нову фазу війни в Україні

Зеленський про війну в Україні

Буквально недавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що війна в Україні завершиться не так швидко, як би хотілося. Бо це не кіно, а "щоденна важка праця", за якою стоять життя українців та військових, та на яку потрібен час.

Раніше в інтерв'ю The Economist Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не розуміє, що у довгій війні він програє. При цьому він сам не хоче думати про довгу війну, але готується до цього.

Крім того, до цього президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова "воювати в довгу, не втрачаючи людей". За його словами, головне "мінімізувати жертви, як із прикладом Ізраїлю".

А в червні 2022 року український президент заявляв про бажання, щоб повномасштабна війна Росії проти України завершилася до кінця року, до настання зими.