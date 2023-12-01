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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський заявив про нову фазу війни в Україні

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Війна в Україні перебуває на новому етапі. Очікується, що зима ускладнить бойові дії.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Associated Press.

Зеленський про війну в Україні

Буквально недавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що війна в Україні завершиться не так швидко, як би хотілося. Бо це не кіно, а "щоденна важка праця", за якою стоять життя українців та військових, та на яку потрібен час.

Раніше в інтерв'ю The Economist Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не розуміє, що у довгій війні він програє. При цьому він сам не хоче думати про довгу війну, але готується до цього.

Крім того, до цього президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова "воювати в довгу, не втрачаючи людей". За його словами, головне "мінімізувати жертви, як із прикладом Ізраїлю".

А в червні 2022 року український президент заявляв про бажання, щоб повномасштабна війна Росії проти України завершилася до кінця року, до настання зими.

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Володимир ЗеленськийВійна в Україні