Зеленский завтра выступит перед парламентом Словении
Президент Украины Владимир Зеленский завтра по видеосвязи выступит перед парламентом Словении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.
"Завтра продолжу серию обращений в европейские парламенты. На очереди Словения", - отметил Зеленский.
По его словам, завтра Украину ожидает плодотворный день, также стоит ожидать много положительных украинских новостей. Владимир Зеленский регулярно выступает по видеосвязи перед парламентами европейских и мировых государств, призывая предоставить Украине больше военной и экономической помощи.
Ранее мы писали, что власти Словении передали Украине 35 бронированных пехотных машин-амфибий. Бронемашины BVP M80A оснащены 20-миллиметровой пушкой, пулеметом и пусковыми установками для противотанковых ракет.
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