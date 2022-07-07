ru ua
Пт, 08 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский завтра выступит перед парламентом Словении

Новина українською →
Киев, Четверг 07 июля 2022 23:58
Зеленский завтра выступит перед парламентом Словении Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский завтра по видеосвязи выступит перед парламентом Словении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Завтра продолжу серию обращений в европейские парламенты. На очереди Словения", - отметил Зеленский.

По его словам, завтра Украину ожидает плодотворный день, также стоит ожидать много положительных украинских новостей. Владимир Зеленский регулярно выступает по видеосвязи перед парламентами европейских и мировых государств, призывая предоставить Украине больше военной и экономической помощи.

Ранее мы писали, что власти Словении передали Украине 35 бронированных пехотных машин-амфибий. Бронемашины BVP M80A оснащены 20-миллиметровой пушкой, пулеметом и пусковыми установками для противотанковых ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Словения Вторжение России в Украину
NEWS
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
DAILY
Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника