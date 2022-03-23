Зеленский завтра выступит перед депутатами парламента Швеции

Президент Украины Владимир Зеленский выступит с речью перед членами парламента Швеции. Выступление главы государства состоится в четверг, 24 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Риксдага .

"Для меня большая честь, что президент Украины желает выступить перед парламентом в разгар пылающей войны. Риксдаг принял решение об уникальных мерах поддержки Украины и продолжает поддерживать борьбу страны за свободу", - заявил спикер парламента Андреас Норлен.

Выступление Зеленского перед парламентом Швеции запланировано на 9:55 по киевскому времени.

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