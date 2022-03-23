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Зеленський завтра виступить перед депутатами парламенту Швеції

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Київ, Середа 23 березня 2022 18:22
Зеленський завтра виступить перед депутатами парламенту Швеції Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський виступить з промовою перед членами парламенту Швеції. Виступ глави держави відбудеться в четвер, 24 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Риксдагу.

Виступ Зеленського перед парламентом Швеції заплановано на 9: 55 за київським часом.

"Для мене велика честь, що президент України бажає виступити перед парламентом у розпал палаючої війни. Риксдаг прийняв рішення про унікальні заходи підтримки України і продовжує підтримувати боротьбу країни за свободу", - заявив спікер парламенту Андреас Норлен.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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