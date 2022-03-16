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Зеленський завтра виступить перед Бундестагом

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Київ, Середа 16 березня 2022 15:18
Зеленський завтра виступить перед Бундестагом Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 17 березня, президент України Володимир Зеленський виступив перед депутатами німецького Бундестагу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Бундестагу.

Виступ Зеленського перед німецькими депутатами розпочнеться о 10: 00. При цьому судячи з графіку засідання уряду, український лідер виступатиме не більше 20 хвилин.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський виступить перед Конгресом США.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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