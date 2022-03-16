Зеленський завтра виступить перед Бундестагом
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
У четвер, 17 березня, президент України Володимир Зеленський виступив перед депутатами німецького Бундестагу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Бундестагу.
Виступ Зеленського перед німецькими депутатами розпочнеться о 10: 00. При цьому судячи з графіку засідання уряду, український лідер виступатиме не більше 20 хвилин.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський виступить перед Конгресом США.
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