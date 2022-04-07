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Зеленский завтра встретится с главой Еврокомиссии

Фото: Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Украину. В пятницу, 8 апреля, она проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова во время телемарафона.

"Завтра на протяжение дня президент встретится с Урсулой фон дер Ляйен (главой Еврокомиссии, - ред.)", - заявил Никифоров.

Он также отметил, что Владимир Зеленский каждый день поддерживает связь с иностранными лидерами и партнерами.

"Также телефонные звонки происходят каждый день. Звонки уже не по протокольными правилам, а просто через мессенджеры или просто по телефону", - отметил спикер президента.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель анонсировал пятый пакет санкций против России. Его должны согласовать в течение нескольких дней.

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