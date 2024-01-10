Зеленський завтра відвідає Естонію

Президент України Володимир Зеленський завтра, 11 січня, приїде до Естонії з робочим візитом. Він зустрінеться з президентом та прем'єр-міністром Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Estonian world.

Видання зазначає, що з міркувань безпеки точний час прибуття Зеленського не розголошують.

Президент України у Таллінні зустрінеться зі своїм естонським колегою Аларом Карісом, спікером парламенту Естонії Лаурі Гуссаром і прем'єркою Каєю Каллас.

Каллас перед візитом Зеленського заявила, що всі естонці раді вітати у своїй країні президента України.

"Естонія вірить у перемогу України. Ми маємо підтримувати Україну стільки, скільки це потрібно і скільки потрібно для перемоги України. Це вирішальний час, і ми повинні залишатися зосередженими. Якщо ми дозволимо агресорам нехтувати міжнародним правом і диктувати правила гри, ми опинимося в набагато небезпечнішому світі", - сказала Каллас.

Візит Зеленського до країн Балтії

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що прибув з робочим візитом до столиці Литви. Він провів переговори з литовським лідером Гітанасом Науседою. Українська та литовська сторони підписали двосторонні угоди.

Зеленський проведе переговори також з литовським прем'єром, спікером сейму, представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.

Після Литви український президент відвідає Естонію, а потім Латвію. Востаннє Зеленський відвідував Естонію у 2019 році.