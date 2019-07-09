Зеленский завтра посетит ЧАЭС

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Визит Зеленского не повлияет на работу туристических объектов

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 10 июля, посетит Чернобыльскую зону. Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны Украины в своем Facebook.

Так, УГО отмечает, что в связи с визитом президента в Чернобыльскую зону ведомство не осуществляет никаких ограничительных мер в десятикилометровой зоне.

"Завтра, как и в любой другой день, все туристические объекты будут работать в обычном рабочем режиме, а иностранные и украинские туристы смогут посетить экскурсионные маршруты в Чернобыльской зоне установленным порядком", - говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель отметила, что 10 июля ГСП "Чернобыльская АЭС" примет в эксплуатацию новую арку над разрушенным 4 реактором.

"В мероприятиях примет участие президент Владимир Зеленский, но 10-километровую зону из-за этого не будут перекрывать", - написала она в своем Facebook.

Напомним, в конце июня Зеленский присвоил звание "Герой Украины" трем водолазам-ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

Как писало РБК-Украина ранее, парламент поддержал во втором чтении проект закона №6624 "О внесении изменений в Общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразование объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему". За закон проголосовали 229 нардепов.