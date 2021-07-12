Зеленский завтра откроет форум "Украина 30" по гуманитарной политике

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 13 июля, выступит на очередном форуме "Украина 30". На этот раз он посвящен гуманитарной политике.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал форума.
Сообщается, что форум "Украина 30. Гуманитарная политика" начнется во вторник, 13 июля, и продлится два дня.
"Форум откроет президент Владимир Зеленский. В течение сессий спикеры будут говорить о Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр", Музее Голодомора, законах о национальных сообществах и о коренных народах. А также - о развитии государственного языка и использование его в публичном пространстве", - говорится в сообщении.