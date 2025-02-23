Зеленський: завершити війну цього тижня неможливо з гарантіями для України

Президент Володимир Зеленський вважає, що цього тижня завершити війну в Україні не можливо. Принаймні з необхідними для України гарантіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського на пресконференції.

"Цього тижня завершити цю війну неможливо з гарантіями для України. Принаймні я, чесно кажучи, не знаю, як без наших зустрічей можна це зробити на сьогодні. Що стосується угоди, як я вам сказав, що там не може бути того чи іншого формату, щоб ми були боржники за старе. Ми готові йти на нові інвестиції і бути рівноправними партнерами," - заявив Зеленський.

Він також заявив, що фонд для відновлення країни може бути створений на умовах рівного партнерства з США. За його словами, якщо фонд наповнюватиметься на умовах 50 на 50, то Україна також робитиме свій внесок, вкладаючи прибутки державних підприємств.

"Якщо США вкладуть гроші та врахують це як інвестицію, ми зі свого боку також будемо вкладати. Окрім того, можемо використовувати кошти від заморожених російських активів, адже це саме наші гроші", – наголосив Зеленський.

Він підрахував, що доходи від ліцензій можуть принести Україні близько 2 мільярдів доларів на рік.

Також президент зазначив, що США можуть розглядати військову допомогу як інвестицію в безпеку України.

"Наприклад, система Patriot коштує приблизно 1,5–1,8 мільярда доларів. Нам потрібно ще 20 таких систем, що становить 35 мільярдів. Якщо США нададуть їх, це також можна розглядати як інвестицію", – пояснив він.

Зеленський підкреслив, що всі ці питання потребують обговорення на найвищому рівні.

"Для цього необхідна зустріч. Вона має бути справедливою, тобто відбутися до зустрічі Трампа з Путіним", – додав президент.

Плани США

Американський президент Дональд Трамп неодноразово заявляв про те, що війна Росії проти України має припинитися. За його словами, потрібно зупинити "мільйони смертей" на полі бою.

Водночас видання Financial Times із посиланням на власні джерела писало про те, що Трамп і російський диктатор Володимир Путін хочуть, щоб припинення вогню між Україною і Росією настало до Великодня (20 квітня) або 9 травня.