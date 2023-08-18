Зеленський затвердив скасування податків на імпорт антидронових рушниць та тепловізорів

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які передбачають звільнення від податків імпорту антидронових рушниць та тепловізорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради України.
За даними парламенту, президент України підписав закон № 9467, згідно з яким імпорт звільняється від ПДВ, та закон № 9468, який скасовує ввізне мито.
Таким чином, податки на ввезення скасовують для:
Нагадаємо, влада України під час війни вирішила звільнити від податків імпорт більшості зброї.
При цьому в травні Рада підтримала запровадження податкових та митних пільг для виробників дронів на час воєнного стану.
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