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Зеленський засудив Китай за ігнорування війни в Україні та визнав помилку дипломатів

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський висловився про неоднозначну позицію Китаю, який намагається ігнорувати війну в Україні. Він визнав помилку українських дипломатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента в інтерв'ю Ouest-France.

"До масштабного вторгнення між нашими країнами були канали зв'язку, у нас було багато економічного та торговельного співробітництва", - сказав Зеленський.

Глава держави підтвердив, що зараз Україна та Китай не співпрацюють, однак він би хотів, щоб Пекін надав допомогу. При цьому Зеленський вважає, що розмова з китайським лідером "була б складною сьогодні".

Президент визнав "слабке місце" та помилку української дипломатії. Зокрема, вона полягає у недостатній присутності представників України у певних регіонах світу, таких як Карибський басейн.

Нагадаємо, нещодавно у Китаї відреагували на плани Росії провести "референдуми" на окупованих територіях України. У МЗС нагадали, що всі країни заслуговують на повагу суверенітету.

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Володимир ЗеленськийКитайВійна в Україні