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Зеленський на засіданні фракції закликав звільнити суддів КСУ

Київ, Понеділок 02 листопада 2020 21:13
Зеленський на засіданні фракції закликав звільнити суддів КСУ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський взяв участь у засіданні парламентської фракції "Слуга народу". Глава держави закликав депутатів монобільшості підтримати припинення повноважень суддів Конституційного суду.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський заявив, що відновити дію антикорупційного законодавства не вдасться без звільнення нинішнього складу КСУ. Глава держави додав, що не підтримавши його пропозицію, депутати захистять суддів КСУ.

"Будь-яке нове рішення парламенту, яке спробує відновити таку кримінальну відповідальність, буде апріорі непрацюючим. Його навіть не треба буде заново оскаржувати в Конституційному суді", - пояснив він.

Президент також наголосив, що рішення КСУ ставить під загрозу отримання Україною міжнародної фінансової допомоги, безвізовий режим з Євросоюзом, а також підтримку з боку ЄС, НАТО, МВФ та інших міжнародних партнерів.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Це рішення заблокувало дію системи електронного декларування.

Після цього Зеленський вніс до Верховної ради проект закону про припинення повноважень всіх суддів КСУ.

Таку ініціативу Зеленського підтримали у Європарламенті, а от в Раді Європи закликали українську владу утриматися від неконституційних рішень.

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Новини України Політика Володимир ЗеленськийКонституционный суд УкраиныСлуга народа

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