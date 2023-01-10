ua ru
Вт, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський запросив прем’єра Ірландії приєднатися до "формули миру"

Новость на русском →
Україна, Вівторок 10 січня 2023 19:55
Зеленський запросив прем’єра Ірландії приєднатися до "формули миру" Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У вівторок, 10 січня, президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Провів першу телефонну розмову з прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром. Подякував за заморожування російських активів. Обговорили підтримку енергетичної системи України та післявоєнне відновлення. Запросив приєднатися до реалізації "формули миру", - написав Зеленський.

Нагадаємо, українська "формула миру" полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведення російських військ з окупованих територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Ірландія
NEWS
Танковий квартет для сучасної війни. Які бойові машини потрібні Україні
Танковий квартет для сучасної війни. Які бойові машини потрібні Україні
DAILY
Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році