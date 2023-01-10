Зеленський запросив прем’єра Ірландії приєднатися до "формули миру"

У вівторок, 10 січня, президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Провів першу телефонну розмову з прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром. Подякував за заморожування російських активів. Обговорили підтримку енергетичної системи України та післявоєнне відновлення. Запросив приєднатися до реалізації "формули миру", - написав Зеленський.

Нагадаємо, українська "формула миру" полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведення російських військ з окупованих територій.

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