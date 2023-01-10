Зеленский пригласил премьера Ирландии присоединиться к "формуле мира"

Во вторник, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Провел первый телефонный разговор с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. Поблагодарил за замораживание российских активов. Обсудили поддержку энергетической системы Украины и послевоенное восстановление. Пригласил присоединиться к реализации "формулы мира", - написал Зеленский.

Напомним, украинская "формула мира" состоит в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе российских войск с оккупированных территорий.

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