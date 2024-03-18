Зеленський запросив Індонезію на саміт миру щодо України

Зеленський привітав Субіанто із перемогою на виборах і висловив надію на продовження взаємовигідних двосторонніх відносин.

"У 2022 році я представив формулу миру - реальний шлях до справедливого миру – саме в Індонезії. Тепер ми готуємо інавгураційний саміт миру, і участь Індонезії в ньому для нас принципово важлива", - зазначив він.

Президент додав, що запросив Субіанто приєднатися до участі в саміті та реалізації пунктів щодо продовольчої та ядерної безпеки, а також щодо обміну полоненими

Глобальний саміт миру

Україна вже організувала кілька зустрічей за формулою миру на рівні радників глав держав, у яких взяли участь десятки країн. Головною метою є залучити якнайбільшу кількість країн до підтримки такої ініціативи.

У січні 2024 року Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, який пройде на рівні глав держав.

При цьому Швейцарія попросила Китай взяти участь у мирній конференції щодо України, яка має відбутися цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.