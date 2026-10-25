Зеленський запропонував США три варіанти для зупинення ударів по російських НПЗ

Україна була готова зупинити удари по російських НПЗ, як того вимагала від неї команда президента США Дональда Трампа, однак лише у разі реалізації одного із трьох сценаріїв.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю для ведучої "ТСН.Тиждень" Алли Мазур.

Глава держави наголосив, що атаки ЗСУ на ворожі НПЗ не могли вплинути на світові ціни. На цьому тлі він нагадав, що частка РФ у світовому експорті дизелю становить лише 2%. Решта 98% припадає на інших експортерів.

"А як можна досягти з росіянами енергетичного перемир'я? Або щоб тебе ненавиділи, але хоча б поважали як ворога. І вони повинні поважати Україну, нашу силу. Він (Путін - ред.) робить нам дуже боляче, і ми відповідаємо. Це питання справедливості", - пояснив Зеленський.

Він також зауважив, що навіть з цієї ситуації були реальні варіанти виходу, які запропонували американській стороні.

Однак жоден із цих сценаріїв не був реалізований. Саме тому Україна продовжує бити по російських НПЗ.

"Я сказав: якщо ви хочете, щоб ми не били по дизелю, НПЗ, тоді хай вони (росіяни, - ред.) не б'ють по нашій електриці. Це справедливо. Енергетичне перемир'я. Другий варіант - ви відкриваєте Starlink над РФ, ми показуємо вам місця, де є пускові балістичних ракет. Ми хочемо їх знищити. Третій варіант - якщо ви нам не відкриваєте Starlink, а це залежить тільки від вас, і сказали, що Маск не хоче, тоді дайте нам те, що залежить не від Маска і не від Путіна, - ракети для Patriot", - розповів Зеленський.

Однак, як зазначив президент, станом на сьогодні Україна нічого не отримала. Ба більше, ситуація навіть погіршилася: США скасували частину санкцій проти РФ, а швидкість Starlink знизили.

"Тому й реакція відповідна - боремося за своє життя", - підсумував Зеленський.