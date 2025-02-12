Зеленський про замахи на нього на початку війни: були постріли, загинули люди в офісі

Замахи на керівництво України

Ще у травні 2022 року президент України заявляв, що було 10 замахів на його життя від початку повномасштабного вторгнення Росії. У березні 2024 року Зеленський говорив про понад 10 спроб замахів.

Так, у квітні 2024 року спецслужби України та Польщі викрили агента Росії, який допомагав підготувати замах на Зеленського. Замах планували здійснити під час візиту президента України до Польщі.

Також у травні 2024 року СБУ викрила мережу агентів, яка готувала вбивство Зеленського, керівників СБУ та ГУР. В рамках справи встановили причетність начальника одного з департаментів Управління держохорони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.