Зеленський закликав зробити перший крок до миру з обміну всіх полонених

"Завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації. Бо довіри до самої РФ немає", - сказав він під час за пленарного засідання "Підтримуй Україну" за участі європейських лідерів в Києві.

За йо словами, в ситуації, в якій говорять про завершення війни таким кроком може стати звільнення полонених.

"Тисяч. Саме тисяч людей, які утримуються в Росії. І частина з них не тільки з 2022 року, а ще раніше, ще з 2014-го. РФ повинна відпустити українців. Україна готова до обміну всіх на всіх і це справедливий варіант", - заявив Зеленський.