Зеленський закликав західних партнерів швидше надавати озброєння Україні

Зеленський нагадав, що побував на передовій і там чітко видно, яка допомога потрібна українським військовим.

"Воїни під Бахмутом не можуть тижнями чекати, щоб завдати артилерійської відповіді росіянам. Вогонь має бути миттєвим, таким, що знешкоджує загрозу. Такими ж швидкими мають бути всі наші рішення. Але чомусь санкції проти Росії повільніші, ніж агресія Росії", - сказав він.

Президент зауважив, що глобальний тиск на російську еліту слабший ніж її мотив терпіти Кремль. При цьому підтримка українських військових в окопах менш далекобійна ніж зброя терористів, що діють проти України.

"Та й ваша власна готовність боронити свої демократії менш рішуча ніж наміри тих хто хоче світової війни проти демократії. Демократії потрібна допомога. Зараз. Цього року, а не колись. Ми здатні це забезпечити, але дійте! Будь ласка, колеги, дійте!" - підкреслив Зеленський.