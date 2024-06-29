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Зеленський закликав Захід допомогти Україні із захистом енергосистеми

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Президент Володимир Зеленський закликав Захід підтримати Україну із збільшенням можливостей на імпорт електроенергії та обладнанням й ресурсами для захисту енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ під час засідання Європейської ради.

"Енергетика - одна з основ нормального життя людини. Ми робимо все можливе, щоб відновити виробництво електроенергії та захистити його. І нам потрібне значне збільшення імпорту електроенергії з ЄС, а також підтримка обладнанням та іншими ресурсами для захисту й відновлення нашої енергосистеми", - сказав Зеленський. 

Він наголосив, що путін веде повномасштабну війну проти нашого енергетичного сектору. 

"Наш обов'язок - не дати Росії створити прецедент зі знищення енергетики цілої нації. Якщо Росії це вдасться, це стане частиною військових доктрин по всьому світу", - підкреслив президент. 

Нагадаємо, за оцінкою Київської школи економіки, збитки та втрати в енергетиці внаслідок вторгнення рф перевищують 56 млрд доларів.

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Володимир Зеленський