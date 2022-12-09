Зеленський закликав створити "правовий фронт" для покарання російських злочинців

"Для відновлення справедливості для нашої держави потрібна максимально можлива співпраця з правозахисною спільнотою, з усіма міжнародними партнерами. Має бути єдиний правовий фронт, який здолає російську геноцидну політику", - зазначив гарант.

Зеленський закликав партнерів та правозахисників допомогти Україні відновити справедливість та захистити права громадян в умовах російської агресії.

"Тому я звертаюсь до всіх державних посадовців та представників громадськості, які дбають про людей, представників різних організацій, представників міжнародних правозахисних організацій, агенцій працювати зараз скоординовано для відновлення порушених війною прав людей і для притягнення агресора до відповідальності", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що необхідно створити спеціальну формулу співпраці. За думкою глави держави, механізм співпраці омбудсменів може допомогти Україні захистити права громадян. Зеленський додав, що для посилення співпраці в Україну прибув очільник Міжнародного інституту омбудсмена Кріс Філд.