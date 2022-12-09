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Зеленський закликав створити "правовий фронт" для покарання російських злочинців

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Країни-партнери та міжнародні організації повинні об'єднатися та створити єдиний "правовий фронт", аби допомогти Україні притягнути до відповідальності російських злочинців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на конференції "UA: Права людини за темних часів".

"Для відновлення справедливості для нашої держави потрібна максимально можлива співпраця з правозахисною спільнотою, з усіма міжнародними партнерами. Має бути єдиний правовий фронт, який здолає російську геноцидну політику", - зазначив гарант.

Зеленський закликав партнерів та правозахисників допомогти Україні відновити справедливість та захистити права громадян в умовах російської агресії.

"Тому я звертаюсь до всіх державних посадовців та представників громадськості, які дбають про людей, представників різних організацій, представників міжнародних правозахисних організацій, агенцій працювати зараз скоординовано для відновлення порушених війною прав людей і для притягнення агресора до відповідальності", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що необхідно створити спеціальну формулу співпраці. За думкою глави держави, механізм співпраці омбудсменів може допомогти Україні захистити права громадян. Зеленський додав, що для посилення співпраці в Україну прибув очільник Міжнародного інституту омбудсмена Кріс Філд.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента пояснили, чому міжнародний кримінальний суд в Гаазі не може стати майданчиком для трибуналу над російськими злочинцями.

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