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Зеленський закликав створити "фінансовий Рамштайн" для допомоги Україні

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів України створити новий формат допомоги України - "фінансовий Рамштайн".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського на Міжнародній експертній конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України у Берліні.

Виступаючи з відеозв'язку, Зеленський подякував партнерам за надану підтримку нашій державі, але зазначив, що вона має стати більш системною.

"Я вірю, що вже зараз можна ухвалити рішення про започаткування фінансового "Рамштайну" - за аналогією з вже функціонуючим оборонним "Рамштайном", - сказав він.

За його словами, йдеться про координаційну платформу, яка об'єднає та спрямує зусилля для відновлення України.

Зеленський зазначив, що фінансова допомога - це один із стовпів безпеки України нарівні з оборонною підтримкою.

Президент нагадав, що Україна не отримала жодного центу на запропонований нею план оперативного відновлення Fast Recovery на суму 17 млрд доларів.

Нагадаємо, конференція, організована канцлером Німеччини Олафом Шольцем та головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн, покликана вирішити, як продовжити відновлення України після війни, яка триває вже дев'ятий місяць.

Україна заявляє, що усунення збитків, завданих війною, яка забрала тисячі життів і зруйнувала будинки, лікарні, школи та фабрики, коштуватиме 750 млрд доларів. Світовий банк оцінює витрати на реконструкцію у 349 млрд доларів.

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Володимир Зеленський