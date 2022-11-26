Зеленський закликав розширити "зерновий коридор" на інші порти України

"Зернова ініціатива, на жаль, досі не працює на повну. Росія намагається затягнути рух суден, черга у Босфорі складає на сьогодні понад 80 кораблів. Ми виступаємо за збільшення числа портів та безстрокове продовження цієї важливої ініціативи, аби Росія не заблокувала її знову", - заявив голова держави.

Водночас Зеленський підкреслив, що робота "зернового коридору" не забезпечує всіх продовольчих потреб, особливо тих країн, яким загрожує голод.

Президент наголосив, що для подолання гуманітарної кризи Україна запровадила зернову ініціативу "Grain From Ukraine", в рамках якої українське продовольство буде відправляти до країн Африки та Азії.

"Наша мета амбітна та конкретна - врятувати від голоду щонайменше 5 млн людей. На цьому шляху Україна зробила перші кроки, відправила перші кораблі в середині листопада. 27 тисяч тонн пшениці для Ефіопії. Сьогодні завантажується ще одне судно - це 30 тисяч тонн пшениці для людей з Ефіопії. Зараз під завантаження до портів України йдуть ще три судна", - додав президент.

За словами глави держави, Україна планує до весни 2023 року відправили як мінімум 60 суден з зерном для Ефіопії, Судану, Сомалі, Ємену, Конго, Кенії та Нігерії.