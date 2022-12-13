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Зеленський закликав лідерів ЄС надіслати місії на об'єкти енергоінфраструктури України

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Україна, Вівторок 13 грудня 2022 16:28
Зеленський закликав лідерів ЄС надіслати місії на об'єкти енергоінфраструктури України Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів Євросоюзу надіслати спеціальні місії на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України, які задіяні в енергозабезпеченні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.

Зеленський наголосив, що йдеться саме про ті об'єкти, від яких безпосередньо залежить стабільність усієї енергосистеми України. Він провів аналогію з місіями МАГАТЕ, які, за домовленістю, мають бути скеровані на всі українські атомні електростанції.

"Такі місії ЄС можуть стати надійним чинником стабілізації ситуації та належного міжнародного контролю", - підкреслив президент, виступаючи на першій Міжнародній конференції "Солідарні з українським народом", яка проходить у Парижі.

Очільник Української держави також закликав партнерів надати аварійну підтримку від європейської енергосистеми до кінця опалювального сезону, допомогти з кількома категоріями обладнання для ремонту енергооб'єктів, із закупівлею приблизно 2 млрд кубометрів газу, а також створити спеціальний механізм координації зусиль для збереження енергосистеми України.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні оцінив надію окупанта на блекаут: "І без світла знаємо, куди стріляти".

Нагадаємо, 10 грудня російські окупанти за допомогою іранських дронів завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури Одеської області. В результаті атак близько 1,5 мільярда жителів регіону залишилися без світла, але ситуація з кожним днем стає дедалі кращою.

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