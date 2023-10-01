Зеленський - захисникам України: ніхто не зможе "відключити" українську стійкість

Сьогодні в Україні відзначають День Пресвятої Богородиці та День захисників та захисниць. Українці вшановують пам'ять полеглих героїв, які віддали життя, захищаючи нашу країну.

Зеленський записав звернення біля Золотих воріт у Києві, де зведена надбрамна церква Пресвятої Богородиці.

"І я, і наш народ, і наша країна зараз, у якомусь сенсі слова, - на перехресті історії. На шляху до переломних моментів. Де з пам’яттю про минуле ми творимо сьогодення і пишемо нову сторінку своєї долі. Це особливо зрозуміло й помітно в цей день - День захисників і захисниць України", - сказав президент.

Президент подякував всім, хто стоїть на захисті нашої держави: прикордонники, піхота, десантники, спецпризначенці, розвідка, СБУ, Нацгвардія, поліція, тероборона.

"Вздовж усієї лінії фронту, не зупиняючись, просуваючись уперед під час контрнаступу, що триває. Коли українці родом із різних областей, міст і сіл зараз разом. В одному бліндажі, окопі, в одному танку, літаку, БМП. Пліч-о-пліч на різних напрямках б’ються за села й міста, де, можливо, і не бували раніше, але б’ються щосили, як за свої рідні домівки", - наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що сьогодні українці повинні вшанувати хоробрість та героїзм захисників і захисниць. Він наголосив, що позаду - наша історія, але попереду - перемога над ворогом.

"Важкі часи зробили нас сильними. А сильні наближають переможні часи. Крок за кроком. Сьогодні, завтра, щодня, щохвилини. Ні планово, ні аварійно ніхто не має й не зможе "відключити" нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми припинили б спротив і боротьбу, окрім однієї – нашої перемоги", - сказав гарант.

День захисників та захисниць України

Нагадаємо, сьогодні Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату. Раніше Покрову та День захисників відзначали 14 жовтня. Але Православна церква України та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) з 1 вересня перейшли на новоюліанський календар. Тому низка свят змістились на 14 днів.

Сьогодні в Україні також вшановують пам'ять полеглих Героїв. По всій країні о 9:00 пройшла хвилина мовчання. Зокрема, центр Києва на хвилину зупинився, вшановуючи загиблих оборонців нашої країни.