Зеленський заборонив ЗМІ публікувати дані про наслідки руйнувань і відновлення важливих об'єктів
З 28 листопада 2026 року українським засобам масової інформації офіціно заборонено висвітлювати наслідки руйнувань і терміни відновлення об'єктів критичної інфраструктури, а також етапи та стан будівництва захисних споруд.
Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського, повідомляє РБК-Україна.
Сьогодні глава держави ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 жовтня 2026 року "Про заходи з посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури на наступний опалювальний період 2026/27 року".
Своїм указом Зеленський наказав уряду вжити невідкладних заходів щодо заборони висвітлення у ЗМІ інформації про:
- наслідки руйнувань;
- терміни відновлення об'єктів критичної інфраструктури;
- етапи та стан будівництва захисних споруд на об'єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору і сектору життєзабезпечення населення, зокрема, які передбачені Комплексними планами стійкості регіонів та окремих міст;
Також вказано, що Зеленський поклав контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, на секретаря РНБО - Ігоря Клименка.
Новий указ президента набирав чинності з дня його опублікування - 28 листопада.