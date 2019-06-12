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Зеленский взял в список "Слуги народа" киевских "киоскеров"

Новости » Выборы 2019    12.06.2019 - 14:20
Зеленский взял в список "Слуги народа" киевских "киоскеров"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Речь идет об Андрее Холодове и Артеме Культенко

В списке кандидатов от партии "Слуга народа" на парламентские выборы есть люди, связанные с рынком столичных МАФов, – Андрей Холодов и Артем Культенко. Об этом говорится в исследовании движения "Чесно".

Так, 22-й номер в списке "Слуги народа" Андрей Холодов не очень публичный человек: в интернете о нем практически нет информации, кроме упоминания об аварии с участием его бывшей жены Екатерины Шаховской. В статье СМИ речь идет о ДТП, в результате которого пострадали не только регулировщик, но и машины.

Пока "Чесно" готовил этот материал, стало известно, что ФЛП Холодов, по данным YouControl, 10 июня, именно после партийного сьезда "Слуги народа", был закрыт. А публикация о ДТП с женой Холодова странным образом исчезла. Google-кеш показывает, что 9 июня статья еще существовала.

Тогда пытались доказать, что жена Холодова, к которой он приехал на место ДТП, была просто пассажиркой. Но эта версия довольно сомнительна, так как в дорогом авто Bentley сработала только одна подушка безопасности на месте водителя, говорится в расследовании.

Более того, СМИ рассказывают, что на место происшествия приехал также нардеп-регионал Алексей Журавко.

Холодова с женой можно увидеть на фотографиях 2013 года со светских тусовок.

Зеленский взял в список &quot;Слуги народа&quot; киевских &quot;киоскеров&quot;

Согласно данным YouControl, на Холодова зарегистрировано ООО "Флорентино" (ОКПО 39746328), специализирующаяся на "мобильном питании". Как ФЛП Холодов до 10 июня работал в сфере "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления".

На жену Холодова Шаховскую зарегистрировано несколько предприятий с видами деятельности, связанными с содержанием МАФов, а именно:

ООО "Юкрейн Риэл Эстейт" (ОКПО 40197909), руководитель предприятия – Максим Холодов, брат Андрея Холодова. На него зарегистрировано еще несколько предприятий с такими же КВЭД: "оптовая торговля другими непродовольственными товарами потребительского назначения", "предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества";

ООО "Хэд Менеджмент Компани" (ЕГРПОУ 36521490) и ООО "Табак Индастриал ЛТД" (ЕГРПОУ 41882098).

Стоит обратить внимание и на 52-й номер в списке "Слуги народа" – Артем Культенко, который баллотировался в Киевраду в мае 2014 года от Партии ветеранов Афганистана, которая выполняла, вероятно, техническую функцию.

Эта партия на выборах в парламент 2002 года входила в блок "Единство", который на то время возглавлял экс-мэр Киева Александр Омельченко. Не исключено, что Партия ветеранов Афганистана и тогда сотрудничала с "Единством". Артем Культенко 1984 года рождения, а отстаивает интересы участников войны 1979-1989 годов.

О поддержке Культенко заявила общественная организация "Гражданский корпус". Ее бенефициаром является Роман Солодкий. Культенко вместе с Солодким и Сергеем Корниевским являются соучредителями еще одной общественной организации – "Союза инвесторов транспортной инфраструктуры Киева" (ОО "ГО "СІТІ М.КИЄВА""). Эта организация имела активную позицию по МАФам и парковочным площадкам.

Зеленский взял в список &quot;Слуги народа&quot; киевских &quot;киоскеров&quot;

Местные СМИ писали об осуществлении давления на владельцев киосков и посредничество в легализации МАФов.

В марте 2018 общественная организация Культенко организовала брифинг против демонтажа 872 остановочных комплексов в Киеве.

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