Зеленский выступит перед парламентом Греции в начале апреля

Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед парламентом Греции. Выступление украинского лидера запланировано на 7 апреля, менее чем через полтора месяца после начала российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Его выступление по видеосвязи запланировано на 12:00.

Война России против Украины длится тридцать три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.