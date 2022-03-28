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Зеленский выступит перед парламентом Греции в начале апреля

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Киев, Понедельник 28 марта 2022 16:07
Зеленский выступит перед парламентом Греции в начале апреля Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед парламентом Греции. Выступление украинского лидера запланировано на 7 апреля, менее чем через полтора месяца после начала российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Его выступление по видеосвязи запланировано на 12:00.

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