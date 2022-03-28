Зеленський виступить перед парламентом Греції на початку квітня
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Президент України Володимир Зеленський виступить перед парламентом Греції. Виступ українського лідера заплановано на 7 квітня, менш ніж через півтора місяці після початку російського вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Його виступ по відеозв'язку заплановано на 12:00.
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