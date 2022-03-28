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Зеленський виступить перед парламентом Греції на початку квітня

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Київ, Понеділок 28 березня 2022 16:07
Зеленський виступить перед парламентом Греції на початку квітня Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський виступить перед парламентом Греції. Виступ українського лідера заплановано на 7 квітня, менш ніж через півтора місяці після початку російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Його виступ по відеозв'язку заплановано на 12:00.

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