Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: основні заяви

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський сьогодні виступив на онлайн-засіданні Генеральної асамблеї ООН. Про що говорив президент, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Критика та реформування ООН

Глава держави порівняв ООН з програмним забезпеченням, яке атакують "віруси" та "баги", а протидія їм не завжди є ефективною.

"Я кажу про це як глава держави, у якої у 21-му столітті Росія анексувала Крим, держави, яка вже сьомий рік стримує її військову агресію на Донбасі", - зазначив він.

Водночас Зеленський наголосив на необхідності змінити статут та механізми ООН 1945 року, які, на його думку, працюють не до кінця.

"Впевнений, що у відновленні територіальної цілісності України важливу роль має відігравати ООН. Україна братиме активну участь у процесі її реформування... В інтересах ООН мати дієвий механізм, коли хтось зловживає правом вето", - додав президент.

Кроки до миру на Донбасі

Зеленський назвав в ООН наступні кроки для врегулювання ситуації на Донбасі.

"Наступними кроками на цьому шляху мають стати виведення незаконних збройних формувань і озброєнь з окупованих територій, повернення контролю над державним кордоном і врешті-решт відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів", - сказав президент.

Резолюція по Криму

Президент анонсував внесення на розгляд Генасамблеї ООН оновленої резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. Резолюцію внесуть до кінця 2020 року.

"Я закликаю підтримати оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній республіці Крим та місті Севастополі (Україна)", яка буде винесена на розгляд Генеральної асамблеї до кінця цього року", - заявив він.

Стратегія з деокупації Кримського півострову

Зеленський запросив країни ООН долучитися до стратегії з деокупації Криму, яка, зокрема, передбачає створення нового міжнародного майданчику для обговорення цього питання.

"Користуючись нагодою, пропоную партнерам долучитися до платформи з деокупації Криму", - сказав глава держави.

Штаб-квартира ООН в Києві

Глава держави заявив про готовність організувати у Києві штаб-квартиру міжнародного офісу з протидії інформаційній пропаганді.

"Україна як одна з держав, яка з 2014 року активно протидіє пропаганді та інформаційним атакам, готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді", - зазначив президент.

Готовність зробити внесок у боротьбу з пандемією та кризою

Зеленський запевнив, що Україна готова зробити свій внесок у забезпеченні продовольством потреб людства.

"Навряд чи це остання пандемія, яку нам доведеться пройти, тож ми маємо вийти більш підготовленими... Потрібно разом долати найсерйознішу економічну кризу. Очікування падіння ВВП – це не просто статистика, це зниження якості життя мільйонів людей, загроза голоду. Україна готова зробити свій внесок у забезпеченні продовольством потреб людства", - сказав він.