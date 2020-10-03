Зеленский высказался о науке: это - круто, это - топ

Фото: Владимир Зеленский (пресс-служба президента)

На открытии Музея науки президент озвучил свое видение предмета

Президент Владимир Зеленский записал приветственное слово в формате голографического изображения к посетителям Музея науки Малой академии наук Украины в Национальном комплексе "Экспоцентр Украины" в Киеве. Во время открытия музея он осмотрел экспозицию.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Понимаю, что для кого-то слова "музей" и "наука" могут звучать несовременно, как нечто скучное, немодное, нехайповое. И поверьте - в этом месте все иначе. Вы убедитесь, что наука - это круто! Наука - в тренде! Наука - это топ!" - сказал он в обращении.

Глава государства осмотрел наиболее интересные экспонаты. Среди них: оптическая иллюзия, перевернутое зрение, маятник, велосипед с квадратными колесами и интерактивная песочница, которая может моделировать климатические изменения. Еще один экспонат дает возможность детям безопасно разбить стекло. Также посетители могут наглядно узнать об аэрогеле - самом легком твердом материале в мире, сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жесткий карантин в Украине полностью сбил первую волну пандемии коронавируса COVID-19.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что у Украины не самый лучший год по поводу природных катаклизмов.