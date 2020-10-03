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Зеленський висловився про науку: це - круто, це - топ

Київ, Субота 03 жовтня 2020 17:22
Зеленський висловився про науку: це - круто, це - топ
Фото: Володимир Зеленський (прес-служба президента)
Автор: Олександр Білоус

На відкритті Музею науки президент озвучив своє бачення предмету

Президент Володимир Зеленський записав вітальне слово у форматі голографічного зображення до відвідувачів Музею науки Малої академії наук України у Національному комплексі "Експоцентр України" у Києві. Під час відкриття музею він оглянув експозицію.

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Розумію, що для когось слова "музей" і "наука" можуть звучати несучасно, як щось нудне, немодне, нехайпове. Та повірте - в цьому місці все інакше. Ви переконаєтеся, що наука - це круто! Наука - в тренді! Наука - це топ!" - сказав він у зверненні.

Глава держави оглянув найцікавіші експонати. Серед них: оптична ілюзія, перевернутий зір, маятник, велосипед з квадратними колесами та інтерактивна пісочниця, яка може моделювати кліматичні зміни. Ще один експонат дає змогу дітям безпечно розбити скло. Також відвідувачі можуть наочно детальніше дізнатися про аерогель - найлегший твердий матеріал у світі, повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що жорсткий карантин в Україні повністю збив першу хвилю пандемії коронавірусу COVID-19.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський також заявив, що в України не найкращий рік з приводу природних катаклізмів.

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