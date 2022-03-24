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Зеленский высказался о месяце войны и зверствах российских оккупантов

Новина українською →
Четверг 24 марта 2022 00:43
Зеленский высказался о месяце войны и зверствах российских оккупантов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский высказался о месяце сопротивления Украины российским оккупантам и военному вторжению страны-агрессора, и о терроре захватчиков против мирных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"24 марта - месяц нашего героического сопротивления украинского государства, украинского народа безжалостному вторжению российской федерации. Уже месяц нашей защиты от попытки нас уничтожить. Стереть с лица земли. Первоначальный замысел российских войск развалился еще в первые дни вторжения - они думали, что украинцы испугаются, полагали, что мы, украинцы, не будем бороться. Они ошиблись", - подчеркивает Зеленский.

Он также отметил, что оккупанты ничего не знают об украинцах и "вообще о свободе".

"Но их много! Оккупантов все еще очень много. Россия получает живую силу отовсюду, технику, авиабомбы, ракеты. Ищет наемников по миру. Любых подонков, которые способны стрелять в мирных людей", - сказал глава государства.

Зеленский высказался также о зверствах российских оккупантов в Украине.

"Российские войска разрушают наши города. Убивают без разбора гражданских людей. Насилуют женщин. Похищают детей. Расстреливают беженцев. Увлекают гуманитарные колонны. Занимаются мародерством. Сжигают музеи, взрывают школы, больницы и т.д. Для них мишень - университеты, жилые кварталы… Что угодно! Российские войска не знают предела зла", - рассказал президент.

Видео: Владимир Зеленский высказался о месяце противостояния Украины российскому вторжению в ночном обращении 24 марта

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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