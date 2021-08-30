Зеленский вылетает в США. Там он проведет встречу с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в США. Там он проведет встречу с президентом США Джо Байденом, но 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram -канал министра цифровой политики Украины Михаила Федорова.

Ранее Зеленский заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи.

"Вылетаем в США в составе официальной делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским", - написал Федоров.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча перенесена с 30 августа на 31 августа в связи с расширением программы визита главы государства в США.

У Зеленского объяснили, что перенос встречи связан с ситуацией в Афганистане.