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Зеленский вылетает в США. Там он проведет встречу с Байденом

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Киев, Понедельник 30 августа 2021 10:57
Зеленский вылетает в США. Там он проведет встречу с Байденом Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в США. Там он проведет встречу с президентом США Джо Байденом, но 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал министра цифровой политики Украины Михаила Федорова.

Ранее Зеленский заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи.

"Вылетаем в США в составе официальной делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским", - написал Федоров.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча перенесена с 30 августа на 31 августа в связи с расширением программы визита главы государства в США.

У Зеленского объяснили, что перенос встречи связан с ситуацией в Афганистане.

Напомним, перенос встречи лидеров государств в комментарии РБК-Украина подтвердил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Отметим, Байден выделит Украине 60 млн долларов.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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