Зеленский вылетает в США. Там он проведет встречу с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в США. Там он проведет встречу с президентом США Джо Байденом, но 1 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал министра цифровой политики Украины Михаила Федорова.
Ранее Зеленский заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи.
"Вылетаем в США в составе официальной делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским", - написал Федоров.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча перенесена с 30 августа на 31 августа в связи с расширением программы визита главы государства в США.
У Зеленского объяснили, что перенос встречи связан с ситуацией в Афганистане.
Напомним, перенос встречи лидеров государств в комментарии РБК-Украина подтвердил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Отметим, Байден выделит Украине 60 млн долларов.