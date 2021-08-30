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Зеленський вилітає в США. Там він проведе зустріч з Байденом

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Київ, Понеділок 30 серпня 2021 10:57
Зеленський вилітає в США. Там він проведе зустріч з Байденом Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський вилетів у США. Там він проведе зустріч з президентом США Джо Байденом, але 1 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал міністра цифрової політики України Михайла Федорова.

Раніше Зеленський заявляв, що очікує змістовної та плідної зустрічі.

"Вилітаємо в США у складі офіційної делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським", - написав Федоров.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що зустріч перенесена з 30 серпня на 31 серпня у зв'язку з розширенням програми візиту глави держави в США.

У Зеленського пояснили, що перенесення зустрічі пов'язане з ситуацією в Афганістані.

Нагадаємо, перенесення зустрічі лідерів держав у коментарі РБК-Україна підтвердив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

Зазначимо, Байден виділить Україні 60 млн доларів.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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