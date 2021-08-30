Зеленський вилітає в США. Там він проведе зустріч з Байденом

Президент України Володимир Зеленський вилетів у США. Там він проведе зустріч з президентом США Джо Байденом, але 1 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram -канал міністра цифрової політики України Михайла Федорова.

Раніше Зеленський заявляв, що очікує змістовної та плідної зустрічі.

"Вилітаємо в США у складі офіційної делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським", - написав Федоров.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що зустріч перенесена з 30 серпня на 31 серпня у зв'язку з розширенням програми візиту глави держави в США.

У Зеленського пояснили, що перенесення зустрічі пов'язане з ситуацією в Афганістані.